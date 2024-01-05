Купідон забуде про них геть: три знаки зодіаку чекають розчарування в коханні

Любовний гороскоп на січень 2024 віщує, що не всі уродженці зодіакального кола зможуть насолоджуватися романтикою. Деякі навпаки будуть почуватися розчарованими, адже очікування можуть не виправдатися чи хтось розіб'є їм серце. За словами астрологів, у списку Раки, Скорпіони та Стрільці.

Рак

У Рака дуже добре серце, але в січні він поплатиться за це. Уродженця знаку може використати той, кому він довіряє. У результаті Рак сильно постраждає і до кінця січня не зможе впоратися із почуттям ошуканої довіри. Йому потрібно розібратися в голові та серці – і наступні місяці будуть набагато легшими.

Скорпіон

Скорпіон за власним бажанням втратив дуже важливу для нього людину. Тепер йому слід визнати це та спробувати виправити ситуацію. Однак перш ніж Скорпіон це зробить, йому треба пройти січень, сповнений смутку та любовних дилем. Варто про все спокійно подумати та спробувати скласти план дій – і наприкінці місяця з'явиться промінь надії.

Стрілець

Стрілець зрозуміє, що втратив величезну нагоду, яку надала йому доля. На жаль, вже надто пізно повертатися. Він повинен проковтнути гіркоту поразки та постаратися рухатися вперед із надією покращити свою долю. У наступні місяці йому, напевно, буде легше знайти другу половинку - він відчує, як його серце б'ється швидше.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.