Кішка піднімається чи спускається сходами? Цей тест розповість про вас все

Що ви бачите на цій картинці? Це основне питання, відоме в психології завдяки проективним методам. Цей метод тестування особистості має багато прихильників. Вони стверджують, що кожна відповідь показує особливості, про які людина часом не підозрює.

Щоб тест був ефективним, не можна довго дивитися на зображення – важливим є перше враження, перше, на що звертають увагу.

Що ви бачите на зображенні? Кішка піднімається чи спускається сходами?

Якщо ви думаєте, що кішка піднімається сходами, ви:

творча людина,

у вас позитивний настрій,

у вас багато енергії,

ви людина, яка добре знає людей і може допомогти їм впоратися з проблемами,

ви людина, яка може відокремити своє професійне життя від особистого.

Якщо ви думаєте, що кішка на картинці спускається сходами, то ви реаліст, який:

любить планувати,

є індивідуалістом,

мислить логічно і робить важкий вибір,

має надзвичайно харизматичний характер.

І як? Чи погоджуєтесь ви з цим тестом?

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