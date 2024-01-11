Кому пощастить у коханні, а кому – з фінансами: названо головних щасливчиків 2024 року

2024 рік принесе нові перспективи та можливості багатьом представникам зодіакального кола. Якщо одні зможуть здобути щастя в коханні, то інші доб'ються кар'єрних висот і помітно покращать своє фінансове становище. За словами астрологів, у списку щасливчиків Терези, Стрільці та Леви.

Терези

Терези в 2024 році зможуть сповна розкрити свій потенціал, що дасть їм можливість здійснити заповітні мрії. Уродженці знаку люблять пізнавати нове, вони врівноважені і трохи пихаті, але це дозволяє їм рухатися вперед і не порівнювати себе з іншими. Цього року Терези зможуть отримати довгоочікуване підвищення: їм дадуть зелене світло на реалізацію найсміливіших проєктів.

Стрілець

Стрільці цього року точно не скаржатимуться на проблеми в особистому житті. Уродженці знаку дуже товариські та лояльні, і хоча їх найчастіше сприймають лише як друзів, у них буде шанс знайти справжнє кохання. Але для цього доведеться ризикнути і вийти із зони комфорту.

Лев

Леви завдяки своїй харизмі та вмінню домагатися поставленої мети, незважаючи ні на що, примножать свої доходи в рази. Минулий рік був для них не найкращим і помітно спустошив гаманець, але тепер усе зміниться. Рахунок Львів буде поповнено на велику суму, і вже незабаром уродженці знаку зможуть зробити покупку, про яку давно мріяли.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.