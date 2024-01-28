Комедійні фільми, що викликають сміх навіть через стільки років

UAportal підготував список веселих і незабутніх фільмів, які гарантовано змусять глядачів голосно сміятися. Дізнайтеся про найкращі комедійні фільми, що вийшли з 2003 по 2004 роки.

"Телеведучий: Легенда про Рона Борґанді"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 94 хвилини

Рік: 2004

Головний продюсер: Джадд Апатоу

У фільмі "Телеведучий: Легенда про Рона Борґанді" популярний ведучий новин очолює команду, в якій переважають чоловіки. Їхнє панування ставиться під сумнів, коли талановита журналістка Вероніка Корнінгстоун приєднується до їхньої станції. Незважаючи на початкову образу, між Роном і Веронікою зав'язуються романтичні стосунки, які згодом стають більш напруженими через їхні кар'єрні амбіції.

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"Зомбі на ім’я Шон"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Жанр: Комедія, жахи

Країна виробництва: Велика Британія

Тривалість: 99 хвилин

Рік: 2004

Головний продюсер: Ніра Парк

Шон, амбітний лондонський продавець, переживає розрив стосунків з коханою та невдалу кар'єру. Коли відбувається спалах зомбі, Шон разом зі своїм найкращим другом Едом вирушає на місію з порятунку своїх близьких. Стрічка розповідає про їхні кумедні спроби вижити, супроводжувані дотепними відсиланнями до класичних фільмів про зомбі.

"Наполеон Динаміт"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 96 хвилин

Рік : 2004

Головний продюсер: Джеремі Кун

Історія розгортається навколо Наполеона Динаміта, ексцентричного і соціально незграбного підлітка. Наполеон разом зі своєю дивакуватою сім'єю та новим другом Педро вирушає у подорож, сповнену гумору та надзвичайних зустрічей. Коли Наполеон допомагає Педро балотуватися на посаду президента класу, їхня дружба міцнішає, і вони разом долають виклики старшої школи.

"Стара школа"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 92 хвилини

Рік: 2003

Головний продюсер: Тодд Філліпс

"Стара школа" розповідає про Мітча, Френка та Біні, трьох тридцятирічних друзів, які вирішили пережити свої студентські роки, заснувавши студентське братство. Коли вони створюють власне братство в будинку Мітча, їхні вечірні витівки стикаються з обов'язками дорослого життя, що призводить до кумедних хаотичних ситуацій.

"Круті дівчата"

Рейтинг IMDb: 7/10

Жанр: Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 97 хвилин

Рік: 2004

Головний продюсер: Лорн Майклз

Фільм розповідає про життя 16-річної Кейді Герон, доньку зоологів, що переїжджає з африканського заповідника дикої природи до американської середньої школи. Опинившись у підступній соціальній ієрархії, де панують "Пластики", популярна група дівчат, Кеді мусить обирати між справжньою дружбою і тим, щоб не піддатися тиску популярності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу.

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