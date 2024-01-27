Фільми у жанрі екшен, що стали культовими у всьому світі

Приготуйтеся до сповненої адреналіну подорожі найкращими бойовиками 1999-2005 років. UAportal підготував добірку з фільмів, які залишили незгладимий слід у цьому жанрі, та стали культовими.

Відео дня

"Матриця"

Рейтинг IMDb: 8.7/10

Жанр: Бойовик, фантастика

Країна виробництва: США, Австралія

Тривалість: 136 хвилин

Рік: 1999

Головний продюсер: Джоел Сілвер

У фільмі "Матриця" комп'ютерний хакер на ім'я Нео дізнається про симуляцію реальності, створену машинами для контролю над людьми. Він приєднується до групи повстанців на чолі з Морфіусом, який вірить, що Нео – " Обраний", покликаний врятувати людство. Разом з Трініті, ще одним членом групи, вони мандрують небезпечним віртуальним світом Матриці та протистоять могутнім агентам, засланим для їхньої ліквідації.

"Убити Білла. Фільм 1"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Бойовик, кримінал, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 111 хвилин

Рік: 2003

Головний продюсер: Лоуренс Бендер

"Убити Білла. Фільм 1" розповідає про Наречену, колишню найману вбивцю, яка прагне помститися команді кілерів, що її зрадила. Сюжет фільму побудований у нелінійній послідовності, розкриваючи її тренування з бойових мистецтв та стосунки з Біллом, лідером команди вбивць. Наречена подорожує країнами, вбиваючи кожного члена команди та демонструючи свої навички бойових мистецтв.

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"Ідентифікація Борна"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Жанр: Бойовик, детектив, трилер

Країна виробництва: США, Німеччина, Чехія

Тривалість: 119 хвилин

Рік: 2002

Головний продюсер: Даг Ліман

"Ідентифікація Борна" розповідає про Джейсона Борна, чоловіка, якого знайшли непритомним та з амнезією в морі. Намагаючись втекти від убивць, підісланих могутнім агентством, він виявляє свої надзвичайні здібності і відкриває свою справжню особистість. У напружених автомобільних перегонах і рукопашних боях Борн прагне дізнатися про своє минуле.

"Людина-павук"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 121 хвилина

Рік: 2002

Головний продюсер: Лора Зіскін, Ян Брайс

"Людина-павук" розповідає історію Пітера Паркера, студента старших класів, який отримує надлюдські здібності після укусу радіоактивного павука. Прийнявши свої сили, він повинен балансувати між особистим життям та обов'язками супергероя. Тим часом він стикається з Зеленим Гобліном, лиходієм з підступним планом, який ставить під загрозу близьких Пітера.

"Тигр підкрадається, дракон ховається"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Бойовик, пригоди, драма

Країна виробництва: Тайвань, США, Гонконг, Китай, Малайзія

Тривалість: 120 хвилин

Рік: 2000

Головний продюсер: Вільям Конг, Енг Лі

Фільм починається, коли Лі Му Бай, відомий воїн, вирішує піти у відставку і хоче подарувати свій заповітний меч, Зелену Долю, поважній особі на ім'я Сер Те. Однак меч викрадає таємничий злодій, який зникає вночі. Вирішивши повернути меч і притягнути злодія до відповідальності, Лі Му Бай та його близький друг Ю Шу Ліен вирушають на пошуки злодія та повернути вкрадену зброю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу.

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