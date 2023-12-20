Кого чекає зліт у кар'єрі, а кому загрожують одні проблеми: астрологи склали гороскоп

Для деяких знаків зодіаку перший квартал 2024 року обіцяє бути справді вражаючим у професійному плані. Для інших це буде момент випробування, твердять астрологи. Читайте детальніше, що чекає на вас!

Овен

Для Овнів початок року означатиме безліч змін, особливо у професійному плані. На вас чекає безліч нових випробувань, але не бійтеся ризикувати, адже несподіваний вибір може принести вам багато користі. Квітневі Овни можуть розраховувати на приплив коштів, це може бути розширення бізнесу або виграш у лотереї.

Телець

Наступний 2024 буде для вас дуже важким. На вашій нинішній роботі з'явиться той, хто неприхильний до вас. Особливо у першій чверті треба бути обережними. Цілком можливо, що у вашому найближчому оточенні є людина, яка донесе на вас начальству.

Близнята

Народжені під знаком Близнят можуть розраховувати на спокійний, але водночас несподіваний початок року. Інвестиції, зроблені в 2023 році, нарешті почнуть окупатися. Не бійтеся ризикувати! Планети сприятимуть позитивним кар'єрним рішенням – особливо Близнюкам, народженим у травні.

Рак

З початку року на вас чекає деяке підвищення по службі, яке, однак, обернеться стресом і безсонними ночами. Але пам'ятайте: те, що не вбиває, робить сильнішим. Тому не відкидайте можливості розвитку, адже далі буде легше.

Лев

У лютому на Левів чекають справжні потрясіння. Це буде період, коли їм дадуть багато додаткової та нудної роботи, від якої залежатиме оплата праці. Не забувайте спілкуватися з колегами та керівництвом, адже це багато в чому вплине на вашу ефективність і допоможе не збожеволіти.

Діва

2024 ви почнете яскраво, адже нарешті знайдете час для реалізації своїх довгоочікуваних планів. Люди, якими ви оточуєте себе, допоможуть вам здійснити ваші мрії – особливо професійні. Це може бути ділове співробітництво або вітер у вітрилах для розвитку власного бізнесу – 2024 сприятливий для інвестицій.

Терези

На початку 2024 року Терези зіткнуться з багатьма складнощами. Однак це не означає кінець світу – навпаки! Помилки, які ви зробили раніше, стануть для вас великим уроком у майбутньому, і незабаром виявиться, що вони принесуть вам багато роздумів про самовдосконалення.

Скорпіон

Для Скорпіонів 2024 рік принесе багато змін, адже на початку січня на вас чекають позитивні новини щодо роботи. Це може бути довгоочікуване підвищення, яке ви заслужили завдяки сумлінній праці та виконанню покладених на вас обов'язків.

Стрілець

Зробіть ставку на саморозвиток! Ви занадто довго відкладаєте те, що мало бути зроблено давно. На вас чекає багато нових випробувань, але не бійтеся ризикувати!

Козеріг

Козероги, на вас чекає чудовий початок року! Зірки обіцяють якесь підвищення чи зміну роботи на горизонті. Однак остерігайтеся людей, які тиснуть на вас під виглядом дружби, і не здавайтеся у досягненні своєї мети. Все відбувається невипадково.

Водолій

У 2024 році на вас чекає багато потрясінь. Здавалося б, прості справи викличуть у вас безліч проблем, які можуть вплинути на подальшу кар'єру. Чи не відкладайте справи на потім! Обов'язки, що накопичилися, не обіцяють нічого хорошого, а їх надлишок може вас приголомшити. Зосередьтеся на розвитку своїх захоплень – вони можуть стати вашим квитком на нову роботу.

Риби

Для Риб початок нового року на роботі обіцяє бути дуже хаотичним. На вас чекають великі проблеми, Тому доведеться бути дуже терплячими, інакше знайдуться люди, які вас підставлять. З цієї причини необхідно бути особливо уважними та обережними.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.