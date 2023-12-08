Кожен повинен це спробувати: п'ять страв з різних культур

UAportal зібрав п'ять традиційних страв з різних культур. Дізнайтеся про ці дивовижні страви, які підкорили серця людей по всьому світу.

Суші

Суші з Японії беззаперечно посідають перше місце в нашому топі. Тонкий баланс смаків і майстерна подача роблять їх кулінарним шедевром, який підкорив гурманів по всьому світу.

Паста

Друге місце посідає культова паста з Італії. Завдяки своїй багатій історії та різноманітним варіаціям у різних регіонах, ці макарони стали символом італійської кухні. Від спагеті болоньєзе до фетучіно альфредо, кожна страва демонструє любов і пристрасть італійців до своєї їжі.

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Бір'яні

Заслужене місце в трійці лідерів посідає бір'яні з Індії. Ця ароматна і смачна страва з рису займає почесне місце в індійській кухні. Поєднуючи запашний довгозернистий рис з різноманітними спеціями, м'ясом або овочами, бір'яні зачаровує своїм спокусливим ароматом і апетитним смаком.

Севіче

Четверте місце посідає апетитне севіче, що демонструє кулінарну майстерність перуанської кухні. Севіче – це сира риба або морепродукти, мариновані в лаймовому соку. Додавання цибулі, перцю чилі та кінзи додає до нього створює чудовий контраст гостроти, прянощів та трав'янистості.

Фалафель

Четверте місце посідає фалафель з Близького Сходу, популярна вулична їжа, яка виникла в Єгипті, а зараз її полюбляють у всьому регіоні. Ці хрусткі, смажені у фритюрі кульки, виготовлені з меленого нуту або бобів фава, змішаних з травами і спеціями, зачарували любителів їжі по всьому світу.

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