Катастрофічно несумісні! Названо пари за знаком зодіаку, стосунки яких приречені на провал

Чи стикалися ви коли-небудь із ситуацією, коли ви відчували, що людина перед вами не розуміє, що ви їй кажете? Можливо, річ у тому, що у вас абсолютно несумісні знаки зодіаку. Астрологи вважають, що, наприклад, Овен та Діва просто не можуть працювати разом. Крім того, вони ніколи не зможуть бути щасливими у парі. Читайте детальніше!

Овен і Діва

Овен та Діва ніколи не зможуть побудувати щасливих стосунків. По-перше, енергетика двох знаків різна. Овен дуже швидкий, Діва повільна і набагато довше обмірковує свої рішення. Овен – мрійник, а Діва твердо стоїть обома ногами землі. Вони просто дратують одне одного.

Телець та Скорпіон

Причина, через яку стосунки між цими двома знаками зодіаку дуже непрості, одна – довіра. Тельцю завжди потрібно багато довіри у стосунках, але Скорпіон навряд чи зможе забезпечити її тією мірою, на яку розраховує Телець. Тельці завжди відчувають, що не можуть повністю довіряти Скорпіону, а Скорпіони відчувають, що від них вимагають забагато.

Близнюки та Водолій

Близнюки та Водолій надто схожі один на одного. У них обох вільний дух та незалежне мислення. Вони обоє хочуть свободи та стосунків без кордонів. Вони обидва в якомусь сенсі унікальні, але не як пара. Занадто велика схожість означає, що вони зводять один одного з розуму. На жаль, у негативному ключі.

Лев та Стрілець

Пристрасний і себелюбний Лев вимагає від стосунків стільки, що Стрілець просто не зможе йому дати. Леви дуже егоїстичні і хочуть нероздільної уваги з боку інших. Стрілець любить свободу, і Лев ніколи не змириться з цим. Хоч би як Стрілець намагався, йому ніколи не вдасться виправдати очікування Лева. Тому що волелюбний Стрілець завжди вибере свободу

Терези та Риби

Є дуже проста причина, яка може пояснити, чому у Терезів і Риб нічого не виходить. Збоку ці люди можуть навіть виглядати сумісними. Терези дуже товариські і харизматичні. Вони завжди шукають цікавих людей. Але Риби сильні романтики та дуже великі мрійники. Ці люди дуже часто витають у хмарах і мріють про недосяжні цілі.

Основна причина, через яку люди цих двох знаків зодіаку не можуть бути успішною парою, полягає в тому, що жоден із них не є достатньо "приземленим". Коли обидва витають у хмарах і радіють життю, реальність зрештою завдає важких ударів, які вони не можуть витримати.

Козеріг та Рак

Стосунки Козерога та Рака від початку дуже складні. Це абсолютно протилежні люди, і це той випадок, коли протилежне не приваблює, а дуже дратує. Козеріг – працелюбна, пристрасна і дуже цілеспрямована людина. Раки трохи сором'язливі, лагідні, дуже емоційні. Між ними так багато непорозумінь, що часто дуже складно з самого початку щось робити разом – вони не розуміють один одного.

Ні Рак, ні Козеріг не можуть дати іншому те, що інший від нього очікує. Козеріг жадає свободи, а Рак хоче безроздільної уваги, турботи та ласки. Хтось із них завжди почуватиметься обділеним.

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