Картопля фрі: поради для ідеального приготування

UAportal розповідає про секрети приготування картоплі фрі. Зокрема, яким способом можна досягти хрусткої скоринки.

Тонкощі нарізки

Один зі способів – використовувати слайсер для картоплі, щоб отримати рівномірні скибочки. Або ж можна нарізати картоплю гострим ножем вручну.

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Замочення в холодній воді

Після нарізання необхідно замочити її в холодній воді щонайменше на 30 хвилин. Це допоможе видалити надлишок крохмалю. Після замочування добре промийте під холодною водою.

Техніка подвійного смаження

Після замочування картоплю слід смажити на маленькому вогні до повної готовності, але ще не до рум'яної скоринки. Потім дайте їй трохи охолонути і знову обсмажте на більшому вогні протягом декількох хвилин, поки вона не стане золотистою і хрусткою.

Приправа – це ключ до успіху

Після того, як картопля підсмажиться, додайте до неї приправу, поки вона ще гаряча. Посипте її сіллю та будь-якими приправами, такими як часниковий порошок, паприка або свіжо нарізана зелень.

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