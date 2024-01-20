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Астрологія і гороскопи

Якого собаку ви візьмете додому? Цей психологічний тест розповість про вас багато

Анастасія Крищук

Якого собаку ви візьмете додому? Цей психологічний тест розповість про вас багато

Недарма вважається, що собака – найкращий друг людини. Чарівні, але вимогливі вихованці безмежно люблять своїх господарів і дуже віддані їм. Виберіть на картинці собаку, яку ви взяли б додому, і читайте, що це означає.

1

Вам не подобається, коли хтось переходить ваші кордони, ви готові їх захищати. Ви також намагаєтеся захистити своїх близьких від будь-якої потенційної небезпеки. Ви рішучі та швидко приймаєте рішення. До нових знайомих спочатку підходьте з відповідною часткою недовіри і лише через деякий час можете відкритись. Ви сміливі та рішучі і точно знаєте, чого хочете від життя.

2

Як і мопси, ви допитливі до світу та інших людей, охоче заводите нових друзів. У вас немає проблем із подоланням труднощів та освоєнням нових навичок, хоча найголовнішою цінністю в житті є ваша сім'я. У стосунках з іншими ви зосереджуєтеся на чесності, відданості справі та довірі. Ви вірні і іншим, і собі, і цінностям, які сповідуєте.

3

Ви життєрадісні, позитивно ставитеся до життя та надзвичайно відкриті. Завдяки своїй веселій вдачі ви заражаєте оптимізмом усіх оточуючих. Ви не турбуєтеся про дрібні невдачі, вони є для вас уроком, з якого ви зможете зробити відповідні висновки. Ви любите допомагати іншим. І ваші близькі, і далекі друзі знають, що вони можуть покластися на вас у будь-якій ситуації. Вас важко вивести із рівноваги.

4

Ви любите йти своїм шляхом, маєте власну думку і не вписуєтеся в жодні рамки, що обмежують. Ви вперті, горді та знаєте, чого хочете від життя. Новим людям важко завоювати вашу довіру, але як тільки вони це зроблять, ви станете відданим і вірним другом, на якого вони можуть покластися. Тож варто докласти зусиль. Ви не любите стояти на місці, постійно рухаєтеся вперед, тому чудово знаєтеся на різних спортивних дисциплінах, а вільний час любите проводити в походах у гори. Лежати на пляжі – не для вас.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.

Астрологія і гороскопи