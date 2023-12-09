Яку руйнівну силу має блискавка, та яка її швидкість: цікаві факти

UAportal підготував цікаву інформацію про блискавку. Дізнайтеся про маловідомі факти, які підкреслюють надзвичайну силу і захоплюючу природу цього природного явища.

Швидкість блискавки

Спалахи блискавки, які ми бачимо, рухаються зі швидкістю світла, що становить дивовижні 300 000 км/с. Однак сам рух її дещо повільніший, досягаючи приблизно 50 000 км/с. Для порівняння, якби людина рухалася з такою швидкістю, їй знадобилося б близько 7,5 секунд, щоб дістатися Місяця.

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Фульгурити

Коли блискавка вдаряє в пісок, це має захоплюючий ефект. Тепло, що генерується нею, плавить піщинки, в результаті чого утворюються дрібні і тонкі склоподібні трубки, які називаються фульгуритами.

Найбільш уражене блискавками місце

Озеро Маракайбо у Венесуелі є місцем на Землі, яке притягує найбільшу кількість ударів. Це місце страждає від потужних гроз протягом 140-160 ночей щороку, з вражаючим середнім показником 28 ударів на хвилину, які тривають до 10 годин безперервно. Тобто, протягом однієї ночі в озеро Маракайбо може влучити до 40 000 ударів блискавки.

Удари блискавки по всьому світу

Щодня у світі відбувається понад 3 000 000 спалахів, що дорівнює 44 ударам, які відбуваються щосекунди. Неймовірно, але протягом року приблизно 1 400 000 000 ударів блискавки відбуваються в різних регіонах світу.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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