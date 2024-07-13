Якому десерту віддають перевагу різні знаки зодіаку: гороскоп

Дата народження дуже впливає як долю людини, так і вибір у їжі. Астрологи розкрили, який десерт найкраще підійде різним знакам зодіаку. Читайте детальніше!

Овен

Рішучі Овни діють імпульсивно і потурають своїм негайним бажанням. Уродженці знаку інтуїтивно прислухаються до свого тіла і віддають перевагу десерту, який відповідає всім основним потребам. Їхні бажання ненаситні, тому Овни можуть з'їсти шоколадний торт навіть перед сном.

Телець

Тельці вибирають найкраще з кращого, а чи є щось смачніше пахлави? Вони хочуть, щоб десерт виглядав гарним. Різні текстури та смаки задовольняють усі п'ять почуттів людини, і це саме те, що подобається Тельцям.

Близнюки

Близнюки допитливі та здатні працювати в режимі багатозадачності. Вони люблять морозиво та готові з'їсти його навіть у невеликому кафе на узбіччі вулиці. Близнюкам подобається мати можливість куштувати різні смаки одночасно.

Рак

Раки схильні ставитись до кожного прийому їжі як до сентиментального досвіду. Їм подобається, коли смак може перенести в кращі дні, тому у них уже тече слина при думці про полуничний торт, покритий цукровою пудрою (а може, навіть фруктовим сиропом). Лише один шматочок цього торта нагадує їм про довгі літні дні.

Лев

Леви люблять дні народження, бо на таких святах неодмінно є торт. Класичний торт одночасно барвистий та виразний – саме те, що люблять уродженці знаку. Вже один шматок торта нагадує Левам про свічки та прихід друзів із подарунками.

Діва

Діва знає, що все смачне зроблено просто і без особливих зусиль. Банановий пудинг – один із найпростіших у приготуванні десертів, і, безперечно, дуже смачний. Діви можуть не лише приготувати банановий пудинг в останню хвилину до вечірки, а й здивувати кохану людину наприкінці дня.

Терези

Терези хочуть, щоб десерт загравав з їх смаковими рецепторами. Легкий і повітряний тірамісу з посипаним шаром дрібно натертого шоколаду тане в роті. Чашка кави еспресо з тірамісу – ось що змушує Терезів насолоджуватися смаком цього чудового десерту.

Скорпіон

Скорпіон віддає перевагу крем-брюле, знаючи, що навіть найгірший кондитер не зможе його зіпсувати. Якщо все зроблено правильно, крем-брюле може стати чудовою пригодою, яка змусить уродженців знаку змінити свою думку про десерти.

Стрілець

Стрільцям подобається гарбузовий пиріг, який нагадує про дитинство та затишні вечори у колі близьких. Уродженці знаку насолоджуються кожним шматочком такого пирога, цінуючи доданий мускатний свіжонатертий горіх.

Козоріг

Морквяний торт – класичний десерт, який ніколи не застаріє. Козороги віддають перевагу рецептам, які витримали випробування часом і якими користувалися багато поколінь, тому це найкращий десерт для них.

Водолій

Водолій – найексцентричніший і найбільш незалежний знак зодіаку з усіх. Це одна з причин, чому він іде проти традиційного вибору десерту та вибирає щось незвичайне. Колотий лід не тільки чудовий своїми яскравими кольорами, але також є творчим та інноваційним способом використання льоду в десерті.

Риби

Смак лимонів здатний підняти настрій Риб. З кожним шматочком хрумкого вершкового пирога з лимонним безе здається, що сонце світить трохи яскравіше. Крім того, цей солодкий і повітряний пиріг з "твердими верхівками білих хмар" має незвичайний смак.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.