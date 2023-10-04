Яка подія дитинства вплинула на ваше життя? Виберіть малюнок – і дізнайтесь правду

Досвід, накопичений у дитинстві, не тільки формує наші спогади, але, насамперед, впливає на те, якими людьми ми стаємо у дорослому житті. Якщо ви хочете дізнатися зараз, які події могли вплинути на вашу особистість, пройдіть тест нижче. Варто просто вказати один малюнок, який першим привернув увагу.

Малюнок 1

Якщо цей малюнок привернув увагу, це може означати, що ви переживаєте травму, пов'язану зі приниженням. Можливо, коли ви були дитиною, хтось сміявся з вас чи критикував вас у присутності інших так, що це залишило на вас слід. У результаті ви, можливо, перетворилися на людину, яка шукає схвалення інших. Ось чому ви робите щось не для себе, а для того, щоб справити враження або порадувати інших. Вам слід почати думати про себе, свої потреби та мрії.

Малюнок 2

Якщо вам потрапив на очі цей малюнок, значить, ви відчували себе відкинутими батьками і негідними їхньої любові. Ймовірно, ви страждаєте від низької самооцінки. У вас можуть виникнути проблеми з довірою та побудовою здорових стосунків. Пам'ятайте, що ваше щастя здебільшого залежить від вас, а не від схвалення оточуючих.

Малюнок 3

Якщо ви обрали цей малюнок, можливо, ви один із тих людей, які в дитинстві росли без батьків через їх фізичну відсутність або емоційну замкнутість. Можливо, найбільше ви боїтеся самотності, яка штовхає вас на вступ у стосунки, які вам не вигідні. Настав час зрозуміти, що у вашому житті з'являються і зникають певні люди, і ви не завжди можете на це вплинути.

Малюнок 4

Якщо ви обрали цей малюнок, можливо, ваші батьки багато років тому підірвали довіру до них. В результаті у вас виникають проблеми з емоційною замкнутістю. Ви часто замикаєтесь у собі і нікому не розповідаєте про свої проблеми. Настав час почати говорити з близькими про свої емоції та почуття, щоб вирватися зі своєї шкаралупи.

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