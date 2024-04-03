Які квіти краще всього посадити у квітні: будуть цвісти все літо

Експерти рекомендують популярні варіанти для посадки квітів вже зараз, щоб насолоджуватися цвітінням ціле літо. UAportal розповів, які квіти відомі своєю красою і відносно прості у вирощуванні.

Космея (Cosmos bipinnatus)

Витончена, схожа на маргаритку, космея цвіте у чудових відтінках рожевого, білого та фіолетового. Ця квітка зачаровує своїм рясним цвітінням і простотою вирощування. Щоб виростити космею, посійте її насіння у добре дренований ґрунт на сонячному місці.

Настурція (Tropaeolum majus)

Настурції, відомі своїми яскравими квітами та каскадним листям, додають яскравих відтінків до клумб та квітників. Скористайтеся можливістю посіяти насіння настурції у квітні, обравши для цього сонячне або частково затінене місце.

Запашний горошок (Lathyrus odoratus)

Запашний горошок, відомий своїми чарівно пахучими та делікатно розпушеними суцвіттями, є культовою рослиною в садах. Правильний догляд за запашним горошком передбачає посів його насіння у вологий, добре дренований ґрунт, збагачений компостом. Дуже важливо забезпечити опорні конструкції, щоб полегшити ріст вусиків, коли вони піднімаються вгору.

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Соняшник (Helianthus annuus)

Жоден літній сад не обходиться без соняшника, що символізує тепло і сонячне світло. Ці яскраві та високі рослини з золотистим цвітінням неодмінно прикрашають будь-який відкритий простір. Найкраще соняшник росте, якщо його насіння висівати безпосередньо на сонячних ділянках з родючим і добре дренованим ґрунтом.

Календула (Calendula officinalis)

Календула вирізняється своїми яскравими, схожими на ромашки квітами, які мають не лише естетичну привабливість, а й лікувальні властивості. Для успішного росту висійте насіння календули у вологий, добре дренований ґрунт на сонячному або частково затіненому місці. Квіти календули також приваблюють корисних комах, сприяючи процвітанню садової флори впродовж усього сезону.

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