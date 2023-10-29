Які хвороби загрожують різним знакам зодіаку? Астрологи зробили попередження

Овни надзвичайно схильні до стресів, у Левів знижений імунітет через життя в постійній напрузі, а Терезам необхідно зберігати ідеальний баланс між кар'єрою та відпочинком, стверджують астрологи. Дізнайтеся, як знак зодіаку впливає ваше здоров'я.

Овен

Наділений невичерпною енергією та життєвою силою, Овен здається твердим, як скеля. Однак спортивного способу життя та здорового, збалансованого харчування недостатньо для захисту від різних недуг. Амбітність, імпульсивний характер і прагнення до успіху роблять Овна схильним до постійного стресу. Він має зосередитися на глибокому розслабленні та медитації. Якщо не зменшувати темп, великий ризик травм, перенапруги та вигоряння.

Телець

Телець, відомий своєю любов'ю до розкоші та гарних розваг, часто піддається нездоровим спокусам. Подібно до міфічного Діоніса, він не відмовляє собі в їжі та алкоголі. Його гедоністичний підхід до життя має неприємні наслідки у вигляді проблем із шлунком. Рекомендується легкозасвоювана дієта та обмеження стимуляторів.

Близнюки

Близнюки страждають, коли в їхнє життя вкрадається рутина. Їм потрібні сильні стимули та емоції, що пов'язано з численними напруженнями. Це може легко призвести до послаблення тіла, особливо якщо воно піддається такій кількості стимуляцій та емоцій. Зірки рекомендують здорове харчування та сон, які є найкращим способом регенерації організму.

Рак

Рак емоційно реагує на будь-яку спробу критики чи недостатню увагу. Нестабільний характер призводить до більшої сприйнятливості захворювань. Він часто скаржиться на проблеми із травленням чи невралгію. Рак схильний впадати в іпохондрію, яка зазвичай є відчайдушною спробою привернути до себе увагу.

Лев

Лев хоче бути номером один у всіх сферах життя, а амбіції та рішучість у поєднанні з гордістю можуть мати катастрофічні наслідки. Він схильний до хвороб серця, системи кровообігу, неврологічних проблем і різним видам ортопедичних травм, які зазвичай закінчуються переломами кісток. Ослаблений постійним стресом організм не виробляє належної кількості антитіл, що робить його сприйнятливим до інфекцій.

Діва

Діва живе під постійним тиском. Амбіції, перфекціонізм і жорсткі правила – палиця з двома кінцями, що найчастіше зачіпає імунітет організму. Діва піддається застудам – незалежно від пори року. Уродженці знаку також страждають від проблем із травленням, які є результатом тривалого стресу. Зірки рекомендують зберігати баланс між роботою та особистим життям.

Терези

Порушене почуття безпеки, як у професійному, так і в особистому житті, може призвести до запалення шкіри, гормональних або аутоімунних проблем. Терези часто стають одержимими своїм харчуванням та фізичною формою, тому для них важливо підтримувати здоровий баланс.

Скорпіон

Самовпевнений індивідуаліст зазвичай не визнає авторитетів, що є серйозною проблемою у контексті охорони здоров'я. Аматор екстриму не може здатися і часто не має сил займатися тим, чим хоче. Він часто бореться із травмами через свою пристрасть до незвичайних видів спорту. Скорпіон наділений особливою інтуїцією, може відчути перші симптоми хвороби та швидко на них відреагувати.

Стрілець

Стрілець, що пристрастився до адреналіну, володіє сильним тілом і відчуттям своєї незламності. У цілому він має відмінне здоров'я і ігнорує незначні недуги, які, якщо їх не лікувати, можуть перерости в серйозні захворювання. Відсутність помірності, надлюдські фізичні зусилля та швидкий темп життя можуть призвести до крайнього виснаження та швидкого вигоряння.

Козеріг

Терплячий та амбітний, Козеріг цікавиться спортивними змаганнями. Він багато працює і часто ігнорує власне здоров'я, не дослухається рекомендацій професіоналів і часто займається самолікуванням. Песимістичне ставлення до життя може призвести до поганого настрою, послаблення організму, схильності до інфекцій та проблем із травленням.

Водолій

Добрий самаритянин, мрійник, який бажає змінити світ, часто нехтує своїм здоров'ям. Хронічна втома, безсоння, відсутність апетиту і, як наслідок, ослаблення імунітету і схильність до різноманітних захворювань. Водолії також схильні страждати на алергію.

Риби

Надмірно чутливі Риби дуже серйозно ставляться до свого здоров'я, часто впадають в іпохондрію. Глибока інтуїція допомагає їм швидко помітити симптоми хвороби та вжити відповідних заходів. Крім традиційної медицини вони охоче використовують альтернативні методи лікування. Зайва емоційність схиляє їх до швидкої зміни настрою, що негативно впливає на їхню врівноваженість.

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