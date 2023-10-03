Яка порода кішок найбільше підходить вашому знаку зодіаку? Гороскоп

Кішки за своєю природою є незалежними тваринами, і це пов'язано з їх первісним мисливським інстинктом. Однак породи розрізняються за комунікабельністю, активністю тощо. За словами астрологів, при виборі домашнього улюбленця варто враховувати і свій знак зодіаку.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Мейн-кун – велика енергійна кішка з вражаючою зовнішністю та добрим серцем. Ця тварина ідеально підходить за характером Овну. Мейн-кун впевнений у собі і розумний – він стане чудовим компаньйоном для людей цього знаку зодіаку.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Перська кішка – порода, що випромінює грацію. Вона добре підійде Тельцю, який цінує почуття безпеки та стабільності.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Сіамська кішка - розумна тварина. Завдяки своїй енергійності та комунікабельності вона стане ідеальним компаньйоном для Близнюків, які славляться своїм товариським характером.

Рак (21 червня – 22 липня)

Регдол – ніжна кішка, яка любить обійматися. Це означає, що вона добре відповідає чуйній натурі Рака. Кішки цієї породи віддані та дуже прив'язані до свого господаря. Їх спокійна вдача гармоніюватиме з характером уродженця знаку.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Сфінкс – кішка з характерною зовнішністю та впевненим поглядом. Вона випромінює царську впевненість у собі, що характеризує Лева. Це кіт, який, як правитель, любить бути в центрі уваги. Сфінкси — досить активні кішки, які чекають на взаємодію зі своїми господарями.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Британська короткошерста кішка має репутацію спокійної тварини. Вона цінує стабільність, що добре поєднуватиметься з особистісними якостями Діви, які практичні, організовані та люблять підтримувати порядок.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Абіссінська кішка – енергійна і товариська тварина, що ідеально підходить Терезам. Вважається кішкою, що володіє прекрасною здатністю до встановлення контактів (у тому числі і з іншими тваринами) і ігор. Це добре відповідатиме рисам характеру цього знаку зодіаку. Абісінським кішкам потрібен активний компаньйон, який приділятиме їм багато уваги.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Перська кішка ідеально підійде людям, народженим під знаком Скорпіона, яким властива загадковість та тонкість. Скорпіони за своєю природою можуть бути досить недовірливими, тому їм підійде тварина, яка цінує дистанцію.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

І норвезькі лісові кішки, і Стрільці – енергійні особи, які цінують активність. Веселощі та рух – це обов'язково зблизить їх. Кішки цієї породи, як і люди, народжені під знаком Стрільця, допитливі до світу. Ще одна спільна риса –відданість та прихильність. Жінки-Стрільці точно оцінять такого домашнього улюбленця.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Шотландська висловуха кішка з її спокоєм та серйозністю стане чудовим вибором для Козерога. Ці кішки спокійні та готові проводити час серед людей. Це робить їх добрим компаньйоном для Козерогів.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Орієнтальна короткошерста кішка цінує незалежність. Це особливість, яка також характеризує людей, народжених під знаком Водолія. І орієнтальні короткошерсті кішки, і Водолії виявляють багато енергії та активності. Це означає, що вони повинні добре ладнати.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Порода регдол, про яку ми писали для Раків, має сподобатися і Рибам. Ця кішка відома своїм спокійним та ніжним характером, також вона шукає близькості зі своїм господарем. Це добре відповідає чутливості Риб, які також прагнуть близькості.

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