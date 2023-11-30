Як завоювати серце різних знаків зодіаку: астрологи розкрили секрети

Хтось особливий підкорив ваше серце, і ви хочете зробити перший крок? За словами астрологів, не помилитися допоможуть деякі поради, пов'язані зі знаком зодіаку. Читайте детальніше!

Овен

Овен хоче, щоб ним захоплювалися. Тож не бійтеся показати, що ви зачаровані ним, – спостерігайте за тим, що він робить, та хваліть ідеї. Додатково покажіть, що ви творча людина і що у вашій компанії ніколи не буде нудно.

Телець

Для Тельця важлива стабільність у стосунках. Продемонструйте, що ви шукаєте не швидкоплинний роман, а партнера на все життя. Поговоріть про плани на майбутнє.

Близнюки

Близнюки повинні відчувати явний інтерес з боку потенційного партнера. Без цього немає шансів в розвитку стосунків. Тому хвалить уродженця знаку, але з обережністю. Спочатку потрібно дізнатися, що для нього справді важливо.

Рак

Сором'язливому Раку потрібен ваш перший крок, тому що він ніколи не зробить його самостійно. Тож будьте сміливими і візьміть на себе ініціативу. Рак любить піклуватися про інших, але він чекає на подяку.

Лев

Лев – особливо на початку– тримає дистанцію доти, доки переконається, що з людиною варто розвивати стосунки. Тому зробіть усе, щоб він відчув, що для вас найважливіший. Дозвольте йому домінувати у цих стосунках і не забувайте про компліменти.

Діва

Діві необхідне почуття свободи. Акуратно зацікавте собою та проявіть свій інтелект, який так цінується цим знаком зодіаку. Дайте час повільно вступити у стосунки.

Терези

Терези шукають захоплюючих вражень. Змусіть уродженців знаку випробувати їх завдяки вам. Доводьте на кожному кроці, що ви незвичайна людина, в житті якої немає нудьги.

Скорпіон

Скорпіон загадковий за вдачею. Проявіть розуміння і терпіння, покажіть себе людиною, що заслуговує на довіру, з якою варто познайомитися ближче. Постарайтеся дізнатися його інтереси – зробіть щось, що йому до вподоби, і він обов'язково буде у захваті.

Стрілець

Стрілець має велику енергію і ненаситну жагу пригод. Якщо ви хочете привернути його увагу, вам доведеться не відставати від нього. У той же час не забувайте піклуватися про себе.

Козеріг

Ви порадуєте працелюбного Козерога докладним життєвим планом, довівши, що у вас є конкретні цілі, до досягнення яких ви прагнете. Також буде важливим є той факт, що ви можете розумно розпоряджатися своїми фінансами.

Водолій

Водолій – незвичайний індивідуаліст. Якщо хочете привернути його до себе, станьте партнером для розумних і захоплюючих розмов. Також постарайтеся відповідати його винахідливості та покажіть, що ви оригінальні та вмієте дивувати.

Риби

Риби, з їх романтизмом і великою чутливістю, потребують великого інтересу та турботи з вашого боку. Станьте для них плечем, на яке можна спертися у скрутну хвилину. Будьте скромними та чесними.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.