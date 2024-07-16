Як захистити картоплю від колорадського жука без хімії

Колорадські жуки можуть завдати шкоди посівам картоплі, спричиняючи значні пошкодження листя. UAportal підготував пораду, як боротися з цими жуками без шкоди для рослин.

Хоча спеціалізовані магазини пропонують різноманітні засоби для боротьби з цими шкідниками, деякі садівники вважають за краще використовувати підхід "зроби сам", створивши власну пастку з сирої картоплі та води. Цей метод не тільки ефективний, а й сприяє екологічно безпечній боротьбі зі шкідниками.

Знадобиться лише пластикова або скляна пляшка з вузькою шийкою. Наповніть пляшку сирою картоплею та додайте пів склянки води. Запах сирої картоплі заманить жуків, змушуючи їх потрапляти у пастку.

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Розмістивши кілька таких пасток по всій ділянці можна значно зменшити популяцію жуків. Для оптимальної ефективності важливо замінювати приманку (картоплю та воду) кожні 5–7 днів.

Крім колорадських жуків, ця пастка може допомогти зловити інших шкідників, таких як капустянка або слимаки, що сприяє комплексному контролю шкідників на городі. На відміну від хімічних альтернатив, доступних у магазинах, ця пастка, зроблена своїми руками, не шкодить культурам чи ґрунту, що робить її екологічно чистим вибором.

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