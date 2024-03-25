Як захистити дерева від шкідників та хвороб: важливість весняної побілки

Належний догляд за плодовими культурами є запорукою їхнього довголіття та високоякісного врожаю. UAportal дізнався, коли найкраще білити дерева навесні.

Побілка навесні насамперед захищає стовбури та каркасні гілки дерев від сонячних опіків. Оскільки в цю пору року сонце особливо інтенсивне, а дерева ще не мають листя, яке б захищало їхню кору, побілка створює важливий захист від перегріву.

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Крім того, весняна побілка слугує профілактичним заходом проти хвороботворних мікроорганізмів та шкідників, які могли пережити зиму в щілинах кори та навколишньому ґрунті. Тому рекомендується проводити побілку двічі на рік, восени та навесні, щоб забезпечити комплексний захист ваших дерев.

Найкраще виконувати цю роботу в лютому або на початку березня. Наносячи шар з вапна на стовбури та опорні гілки, ви створюєте світловідбиваючу поверхню, яка відштовхує сонячні промені, ефективно захищає кору від надмірної спеки та запобігає затримці процесу відновлення дерева.

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