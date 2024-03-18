'Магічний трюк', щоб оживити суху орхідею, квіти якої зів’яли

Орхідеї - квіти, які потребують особливого догляду та уваги. Проте, якщо ви забули полити вашу орхідею і вона висохла, не варто панікувати.

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Експерти рекомендують кілька кроків, щоб врятувати вашу рослину. Один зі способів "оживити" квітку – провести обрізку.

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Квітконос орхідеї, який висох і пожовк, потрібно обрізати, залишивши при цьому дві бруньки від основи. Це стимулює подальше цвітіння.

Перевірте коріння вашої орхідеї. Видаліть білі або чорні корені, залишивши тільки повітряні, здорові корені.

Після очищення рослини від висохлих частин, пересадіть її в новий субстрат, який містить глиняні кульки, мох-сфагнум, кокосові волокна та інші компоненти, необхідні для здорового зростання.

Помістіть горщик з орхідеєю у світле місце, але уникайте прямого сонячного світла. Температура повітря повинна бути в межах 18°C - 25°C.

Поливайте орхідею, занурюючи горщик у воду на 10 хвилин, а потім дозволяючи йому стекти. Уникайте надмірного поливу, який може призвести до гниття коренів.

Дотримуючись цих порад, ви зможете оживити вашу суху орхідею та побачити, як вона знову зацвітає у всій красі.

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