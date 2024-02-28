Як вивести запах тютюну з одягу: 4 ефективні способи

Видалення запаху тютюну з одягу може бути складним завданням, якщо не знати декількох ефективних лайфхаків. UAportal розповів про кілька способів боротьби з цією проблемою.

Оцет і харчова сода

Спочатку необхідний одяг слід замочити в суміші води та однієї склянки білого оцту щонайменше на 30 хвилин. Потім його потрібно випрати у воді з половиною склянки харчової соди.

Кавова гуща

Покладіть забруднений одяг у герметичний поліетиленовий пакет з мискою кавової гущі на кілька годин або на ніч. Вона допоможе поглинути неприємний запах, і одяг буде пахнути набагато краще.

Ефірні олії

Під час полоскання при пранні одягу, додайте кілька крапель ефірних олій, наприклад, лаванди або чайного дерева, щоб замаскувати та усунути тютюновий запах.

Харчова сода

Покладіть одяг у великий поліетиленовий пакет, додайте склянку харчової соди, закрийте його та обережно потрясіть, щоб розподілити соду. Залиште одяг на кілька годин або на ніч, якщо маєте справу з сильними запахами. Після цього, необхідно струсити надлишки соди й випрати речі у звичайному режимі.

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