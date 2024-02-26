Чому варто класти светри в морозильну камеру: переваги заморожування одягу

Як правило, у морозильній камері зберігаються продукти для тривалішого терміну придатності. Однак варто пошукати й місце для деякого виду одягу.

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Як стверджують експерти з Southern Living, заморозка одягу може допомоги вбити яйця молі, які не знищуються під час прання.

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"У той час, як кульки від нафталіну повинні виконувати свою роботу, щоб комахи не потрапляли у вашу шафу, морозильна камера є рішенням, якщо ви знайдете свій улюблений светр з крихітними дірками", – йдеться у повідомленні.

Виявляється, що вовняним речам загрожує не сама міль, а саме її личинки. Тому заморожування здатне знешкодити шкідників, що прогризають дірки в одязі.Після заморозки (мінімум 72 години) одяг потрібно випрати при температурі, яка зазначена на етикетці.

Фахівці наголосили: "Хоча прання одягу в гарячій воді є найпростішим рішенням, здебільшого одяг, на який потрапляють личинки молі, як-от вовна, кашемір і шовк, непридатний для звичайного прання, а саме тут грає роль глибоке заморожування. Різка зміна температури, від тепла до морозу, вбиває шкідників і є найвигіднішою альтернативою для їх усунення".

Експерти кажуть, що перед тим, як покласти одяг у шафу, потрібно протерти всі полиці розчином з оцтом. Потім одяг, бажано випраний та випрасуваний, можна розкласти у шафі. Поміж одягом викладіть засоби проти молі.

Ще одна перевага заморожування светрів полягає у тому, що низькі температури зближують волокна светра, що допомагає запобігти линянню та зміні форми виробу, особливо з кашеміру та вовни.

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