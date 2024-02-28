Як вивести плями з дитячого одягу без хімії: дієві методи

Багато батьків шукає м'які та натуральні способи виведення плям з одягу своїх дітей без використання агресивних хімічних засобів. UAportal розповів кілька порад, які точно стануть вам у пригоді.

Оцет і харчова сода

Нанесіть оцет на забруднену ділянку й залиште його на кілька хвилин, а потім промокніть пляму вологою ганчіркою. Після цього, посипте оцет харчовою содою та залиште його ще на кілька хвилин, перш ніж прополоскати одяг холодною водою.

Перекис водню та господарське мило

Змішавши рівні частини перекису водню та господарського мила, нанесіть суміш на забруднену ділянку, а потім обережно почистьте щіткою. Ви зможете ефективно видалити складні плями, такі як кров або чорнило, при цьому дбайливо ставлячись до тканини.

Сода й оцет

Спочатку насипте соду на забруднену ділянку, щоб розпушити пляму, а потім промокніть її ганчіркою. Нанесіть на пляму суміш води й оцту – це може ефективно спрацювати для різних плям без контакту агресивних хімікатів з тканиною.

Раніше UAportal розповідав, як зекономити електроенергію при користуванні пральною машиною.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!