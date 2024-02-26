Оберіть цей режим: як зекономити електроенергію при користуванні пральною машиною

Пральна машина - невід'ємна частина побутової техніки, без якої важко уявити сучасне життя. Безсумнівно, вона полегшує щоденні обов'язки. Водночас використання пральної машини збільшує споживання електроенергії. Як виявляється, дотримуючись певних правил, можна суттєво зекономити на комунальних послугах. Про це пише

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користувач TikTok @budgetingmumofficial.

Раніше ми розповідали, як зменшити витрати енергії за допомогою холодильника.

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Як заощадити електрику під час прання

У кожній пральній машині є одна кнопка, що дає змогу ефективно скоротити витрати на комунальні послуги. Проте багато хто про неї не знає і не використовує її. В результаті доводиться сплачувати значні суми за електроенергію та воду.

TikTok-блогерка стверджує, що найбільше енергії витрачається на нагрівання води у пральній машині. На її думку, несильно забруднений одяг можна прати за температури 20 градусів. Тож під час запуску вона радить знижувати температуру. Для ефективного прання жінка пропонує додавати трохи відбілювача.

Ще один спосіб зменшити платежі - не перевантажувати барабан. Це веде до неякісного прання та необхідності додаткових циклів, а отже - більшого споживання енергії. Отож перед запуском варто переконатися, що машина не переповнена.

Нагадаємо, ми вже писали, як отримувати менші рахунки за електроенергію.

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