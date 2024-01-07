Як отримувати менші рахунки за електроенергію: правила заощадження

У зимовий період рахунки за електроенергію зростають. Проте існують поради, які можуть допомогти зменшити тарифи за комунальні послуги та менше споживати енергію.

Для того, щоб заощадити електроенергію в зимовий період потрібно дотримуватися певних правил, а саме:

Не ставте гарячу їжу до холодильника. Це допоможе полегшити роботу холодильника та зменшити використання ним електроенергії.

Використовуйте електродуховку раціонально. Приготуйте одночасно кілька страв. Також це допоможе заощадити ваш час.

Користуйтеся таймером. Таймер для приготування їжі допоможе уникнути переварювання та заощадить енергію.

Правильне нагрівання води. Не кип'ятіть повний електрочайник, якщо вам потрібно лише горнятко кави чи чаю.

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Правильне сушіння одягу. Використовуйте сушарки в пральній машині лише при необхідності. За можливості сушіть одяг на мотузці.

Використовуйте ноутбук замість комп'ютера. Він споживає менше енергію. Також його можна заряджати від мережі та відключати після повної зарядки.

Від'єднуйте зарядні пристрої від розеток. Це потрібно робити тоді, коли техніка не використовується, в результаті ви уникнете перевантаження в мережі.

Використовуйте світлодіодні лампи. Вони є енергоефективними та заощадливими.

Правильне заряджання телефона. Якщо смартфон заряджати в авіарежимі, це зменшить час процесу та споживання енергії.

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