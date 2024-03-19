Як висаджувати магнолії: важливі поради для успішного росту

Що потрібно знати про саджання магнолій

Магнолії – вишукані квітучі дерева, які додають краси будь-якому саду. Для успішної посадки важливо правильно вибрати час і спосіб. UAportal підготував кілька цінних порад для садівників, які хочуть вирощувати саме ці рослини.

Місце для висадки

Магнолії, найкраще ростуть на сонячних ділянках з мінімальним затіненням від сусідніх високих дерев. Щоб забезпечити добрий ріст, краще уникати посадки у вологий або піщаний ґрунт, який перешкоджає укоріненню коренів. Натомість обирайте нейтральний або злегка кислий, збагачений органічними речовинами.

Час для посадки

Ідеальний період для посадки припадає на весняний сезон, коли температура стабілізувалася, а загроза заморозків зменшилася. Висаджені навесні, дерева мають ціле літо для зміцнення та акліматизації, що забезпечить їм хорошу підготовку до зими.

Вибираючи саджанці віддайте перевагу тим, що мають багато бруньок і міцну кореневу структуру. Закриті кореневі системи запобігають надмірному висиханню коренів, що підвищує шанси дерева на успішне приживання.

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Висадка

Щоб посадити магнолію, почніть з викопування ями, яка вдвічі перевищує розмір її кореневої системи. Викопаний ґрунт змішайте з компостом, що розклався, або піском, якщо земля важка. Створення шару дренажу глибиною приблизно 20 сантиметрів на дні лунки запобігатиме перезволоженню.

Цей шар може складатися з гальки, керамзиту або битої цегли. Поверх дренажного шару додайте 20-сантиметровий шар піску, а потім земельну суміш.

Зручно розташуйте саджанець в центрі ями, переконавшись, що торці кореня знаходяться на висоті близько 5 сантиметрів до рівня поверхні. Поступово засипте коріння додатковим шаром ґрунту, обережно утрамбовуючи землю навколо стовбура.

Після посадки ретельно полийте магнолію, щоб забезпечити її необхідною вологою. Після того, як дерево вбере воду, захистіть його від втрати рідини, вкривши пристовбурні кола шаром торфу, а потім сосновою корою. Ці шари мульчі слугують ефективними утримувачами вологи, запобігаючи швидкій втраті води.

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