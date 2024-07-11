Як вибрати відпустку за знаком зодіаку і вдало відпочити

Літо – пора відпусток і далеких подорожей, проте не всі знають про те, що певні знаки зодіаку впливають на наші уподобання під час канікул. Як зазначають кваліфіковані астрологи, планування відпустки відповідно до знаку зодіаку підвищує шанси на вдалий відпочинок.

Варто пам’ятати про те, що різним знакам зодіаку притаманні різні вподобання під час відпочинку. Про це йдеться у матеріалі видання O feminin .

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Овен

Люди, народжені під цим знаком зодіаку, сповнені життя та енергії, тому цього року їм варто подумати про поїздку на Балі Адже цей індонезійський острів є раєм для любителів пригод, водночас сходження на вулкан Батур і спостереження за сходом сонця з його вершини – це лише деякі з атракцій, які чекають на Балі.

Телець

Цей знак зодіаку вирізняється спокоєм, комфортом і інтимною атмосферою, яку він створює навколо себе. Тому рекомендується спробувати відпочинок у Тоскані, адже ця мальовнича італійська земля пропонує не тільки відпочинок в оточенні прекрасної природи, а й смачну їжу та вино.

Близнюки

Представники цього знаку вирізняються вмінням створювати товариські стосунки. Вони також цікавляться подорожами, тому їм варто звернути увагу на Каталонію в Іспанії. Немає сумніву у тому, що Барселона з її багатою архітектурою, чарівними пляжами та жвавими вулицями — це місце, яке неодмінно сподобається людям Близнюків.

Рак

Представники цього знаку зодіаку полюбляють проводити час з родиною, варто вибрати Єгипет. Можете бути упевнені у тому, що подорож до країни пірамід, дегустація страв місцевої кухні та відпочивати на сонечку – незабутні враження для всієї родини.

Лев

Якщо б хтось запропонував Левам пишну, дику природу і неземні види, то він би погодився не замислюючись. Тому спробуйте звернути увагу на Борнео, адже цей третій за величиною острів у світі пропонує дикі ліси, екзотичні рослини та диких тварин, які змусять левів почуватися там як вдома.

Діва

Представники цього знаку зодіаку вирізняються неймовірною організованістю, тому їм варто вибрати впорядковану Швейцарію. Тут можна знайти не тільки красиві пейзажі, але й багату культуру та захоплюючу історію, адже саме у цій країні надзвичайно чисто, а це дуже важливо для охайних людей.

Терези

Цим романтичним натурам можна запропонувати безпрограшний вибір - поїздку в Париж. Тут справді є на що подивитися, адже столиця моди та мистецтва пропонує не лише унікальні пам'ятники, а й французькі делікатеси, чарівні вулички та атмосферу, ідеальну для романтиків та закоханих.

Скорпіон

Люди, народжені під цим знаком зодіаку, прагнуть до інтенсивних вражень, тому їм варто вибрати гамірний Марракеш. Хоча це й екзотичне місце, проте тут туристам пропонують захоплюючу культуру та природну красу. Метушня, різнокольорові вулиці і всюди запах ароматних спецій припадуть до душі кожному Скорпіону.

Стрільці

Представники цього знаку найбільше цінують свободу, тому вони зі сміливістю йдуть на зустріч пригодам і свободі. Тому їм безперечно варто спробувати подорож на далеку Бора-Бора. Адже цей екзотичний острів пропонує райські пляжі, дайвінг і купання в кришталево чистій воді. Знавці кажуть, що це місце – просто рай для людей, які люблять активний відпочинок, водні види спорту та тривалі прогулянки по пляжу вздовж океану.

Козеріг

Ці люди вирізняються своєю шаленою наполегливістю, амбітністю та працьовитістю. Тому їм радять вибрати сучасний Сінгапур - місто, яке ніколи не спить. Саме тут можна відчути на собі вплив різних культур в одному місці, тому тут неможливо занудьгувати.

Водолій

Люди, народжені під цим знаком зодіаку, вирізняються особливою тягою до свободи. Вони зазвичай вільні духом і почуватимуться фантастично за кордоном. Саме тому їм варто відвідати Каліфорнію, США. Відповідь проста, адже саме цей штат пропонує широкий вибір пам'яток, від екскурсії по мосту Золоті Ворота до екскурсії по легендарному Голлівуду.

Риба

Вже давно помічено, що представники цього знаку зодіаку – природжені романтики. А серед родзинок відпочинку їм пропонують грецький острів Санторіні. Адже саме звідси відкриваються чудові краєвиди на Егейське море, білі будинки з блакитними куполами і круті скелі, а також смачна грецька кухня, яка напевно сподобається Рибам.

Як повідомляв UAportal, раніше астролог розповів про сумісність Левів у дружбі з іншими знаками.

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