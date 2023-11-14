Як пришвидшити прибирання вдома: 5 корисних та ефективних порад

Прибирання є беззаперечною частиною щоденної рутини, і хоча воно може потребувати певної мотивації, щоб почати, існують практичні хитрощі, які допоможуть зробити цей процес легшим та ефективнішим. UAportal розповів 5 порад, які точно стануть вам у пригоді.

Усувайте безлад одразу

Замість того, щоб дозволяти безладу накопичуватися, візьміть за звичку прибирати його негайно. Не відкладайте миття посуду чи нагромадження предметів на потім. Своєчасно розставляючи речі на відведені для них місця і миючи посуд у міру використання, ви зможете підтримувати порядок в усьому домі.

Швидке миття посуду

Після перекусу або чашки кави знайдіть хвилинку, щоб одразу помити посуд.

Витирайте бруд

Коли ви бачите бруд або недосконалості, не вагайтеся, беріть ганчірку та витирайте. Оперативно усуваючи дрібний безлад, ви не дасте йому накопичуватися.

Сортуйте продукти

Щойно ви повернулися з магазину, знайдіть час, щоб посортувати та впорядкувати продукти. Це забезпечить належне зберігання харчів і зменшить ризик їх псування.

Своєчасна утилізація сміття

Не заповнюйте сміттєвий бак до країв і не залишайте його на ранок. Щовечора виділяйте кілька хвилин на те, щоб його викинути. Роблячи це перед сном, ви підтримаєте свіжість житла та запобігатимете появі неприємних запахів.

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