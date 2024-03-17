Як покращити своє самопочуття після їжі: ефективні лайфхаки

Після їжі важливо зробити певні дії, щоб сприяти хорошому самопочуттю. UAportal зібрав кілька лайфхаків, які допоможуть покращити роботу травної системи та стан здоров'я в цілому.

Уникайте паління

Слід уникати куріння після їжі, щоб зменшити ризик виникнення печії та розладу травлення. Паління може перешкоджати засвоєнню поживних речовин з харчових продуктів, внаслідок чого можуть бути проблеми із здоров'ям.

Поєднання хімічних речовин, що містяться в сигаретах, з їжею в організмі можуть утворюватися шкідливі сполуки. Зачекайте щонайменше 2 години після вживання страв перед тим, як курити. Так ви мінімізуєте вплив токсинів на організм.

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Не лягайте відразу

Не варто після їжі йти спати одразу, щоб запобігти виникненню печії. Зачекайте 2-3 години, щоб їжа перетравилася, перш ніж спати. Це сприятиме правильному травленню і зменшить дискомфорт.

Відмовтеся від чаювання

Вживання відразу після їжі чаю або кави може перешкоджати здатності організму засвоювати залізо з їжі. Сполуки, що містяться в цих напоях, можуть блокувати всмоктування мікроелементів, тому краще зачекати щонайменше годину, перш ніж пити чай або каву.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що категорично не можна додавати до кави.

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