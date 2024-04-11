Як доглядати за кімнатними квітами в спеку: поради щодо поливу

У жарку погоду кімнатні рослини вимагають особливої уваги, оскільки підвищена температура викликає більше випаровування вологи та велику потребу у зволоженні. UAportal підготував кілька рекомендацій, як правильно поливати їх, коли стовпчик термометра піднімається вище +30 °C.

Чому слід уникати поливу рослин у спеку

Хоча полив необхідний рослинам у спеку, дуже важливо уникати його у другій половині дня, коли температура досягає свого піку. У цей час вода швидко випаровується, не досягаючи коріння рослин, що призводить до сухості поверхні та розтріскування ґрунту, через що цінна волога втрачається.

Дотримуйтесь трьох основних правил поливу кімнатних квітів у спеку

1. Правильно вибирайте час: поливайте вранці чи ввечері

Для боротьби зі спекою поливайте кімнатні квіти або рано-вранці до інтенсивного сонячного світла, або ввечері близько 17:00-18:00. Чергування ранкового та вечірнього поливу допоможе підтримувати оптимальний рівень вологості ґрунту.

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2. Виберіть правильну температуру води

Завжди поливайте підігрітою водою. Дуже важливо відстояти водопровідну воду принаймні добу перед тим, як поливати рослини. Уникайте використання холодної водопровідної води, оскільки вона може спричинити сильний стрес, перешкоджати розвитку рослин і навіть призвести до їхньої загибелі.

3. Подбайте про ґрунт після поливу

Після кожного поливу акуратно розпушіть ґрунт, щоб сприяти насиченню його киснем і запобігти утворенню тріщин на поверхні. Ці тріщини є шляхами виходу вологи, а розпушування ґрунту допомагає зберегти необхідне зволоження.

Додаткові поради для кімнатних рослин у спеку

Винесіть рослини в горщиках на балкон або у внутрішній дворик, щоб забезпечити природну зміну температури вдень та вночі. Якщо рослини стоять на підвіконнях, захистіть їх від прямого сонячного проміння за допомогою штор або жалюзі.

Крім того, подумайте про зниження температури у приміщенні за допомогою належного провітрювання, кондиціонера чи вентилятора. Уникайте пересадки рослин у спеку, оскільки це може спричинити надмірний стрес і потенційно призвести до їхньої загибелі.

Як часто слід поливати кімнатні квіти у спеку?

Регулярно перевіряйте рівень вологості ґрунту та поливайте при необхідності, зазвичай 2-3 рази на тиждень. Майте на увазі, що різні рослини мають різні потреби у воді, тому важливо підлаштовуватися під них. Обприскування квітів водою також корисне, але робіть це рано-вранці або ввечері, коли інтенсивність сонячних променів мінімальна.

Пам'ятайте, що рослини, що квітнуть, не слід зволожувати, оскільки це може призвести до того, що бутони скрутяться і передчасно обпадуть. Для спрощення поливу можна використовувати горщики з дренажними отворами та піддони. Це дозволяє рослині поглинати необхідну кількість води, а надлишок збирається у піддоні.

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