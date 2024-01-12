Як видалити іржу та наліт з будь-яких поверхонь: 3 перевірених лайфхаки

Підтримувати сантехніку у ванній кімнаті та на кухні в ідеальному стані може бути непростим завданням. Іржа та наліт мають властивість накопичуватися з часом, залишаючи плями та відкладення. UAportal підготував кілька перевірених лайфхаків, які допоможуть повернути блиск вашій ванні, унітазу, раковині, крану і навіть пральній машині.

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Аміак та перекис від іржі

Змішайте аміак і перекис водню у співвідношенні 2:1 і нанесіть розчин на ділянки, де утворилася іржа. Залиште його приблизно на 10 хвилин. Після цього змийте розчин проточною водою.

Перекис водню від вапняного нальоту

Якщо вашу ванну зіпсував непривабливий вапняний наліт, на допомогу може прийти перекис водню. Нанесіть його на уражені ділянки, забезпечуючи повне покриття. Залиште приблизно на 30 хвилин, щоб перекис встиг подіяти, і змийте розчин теплою водою.

Лимонна кислота від жовтих плям

Жовті плями – поширена проблема, яка може зробити вашу сантехніку тьмяною. На щастя, звичайний розчин лимонної кислоти може творити чудеса.

Розведіть цілий пакетик лимонної кислоти у склянці теплої води. За допомогою губки акуратно нанесіть розчин на поверхню ванни. Залиште приблизно на 30 хвилин, щоб лимонна кислота встигла розчинити небажану жовтизну.

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