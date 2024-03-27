Як зробити ароматичний дифузор своїми руками: ефективні поради

Дізнайтеся, як зробити ароматичний дифузор для свого житлового простору за допомогою простих та ефективних методів. UAportal поділився секретами його створення.

Ефірні олії

Виберіть улюблену ефірну олію, наприклад, лаванду, евкаліпт або цитрусові, а потім змішайте 25-30 крапель з 1/4 склянки води і 1/4 склянки міцного спирту в невеликій скляній пляшці. Додайте до пляшки ротанговий очерет або бамбукові шпажки і залиште їх на кілька годин для повного просочення. Час від часу перевертайте очерет або шпажки, щоб розповсюдити аромат по всій квартирі, і оновлюйте розчин кожні кілька тижнів.

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Палички кориці та ефірних олій

Візьміть кілька паличок кориці і покладіть їх у невелику скляну баночку. Потім додайте трохи улюбленої ефірної олії безпосередньо на палички. Аромат ефірної олії поглинеться паличками кориці, створюючи природний і стійкий дифузор для оселі.

Цитрусова шкірка і трави

Ароматичний дифузор для квартири також можна зробити, використовуючи залишки цитрусових шкірок і сушені трави. Коли шкірки і трави висохнуть, вони поширюватимуть освіжаючий аромат, діючи як ароматний дифузор для квартири.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктівароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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