Як розправити куточки килима, що загинаються: 3 практичних лайфхаки

Розправлення зім'ятих кутів килима може бути клопіткою справою. UAportal розповів, що певні лайфхаки пропонують прості та ефективні рішення з використанням предметів, які можна знайти по всьому будинку.

Парова праска

Парову праску, наповнену водою, потрібно встановити на найнижчий рівень подачі пари. Потрібно її тримати на відстані кількох сантиметрів над зім'ятим кутом.

Після цього можна розгладити складку пальцями. Важливо дати ділянці повністю висохнути, перш ніж ходити по ній, щоб волокна закріпилися в новому випрямленому положенні.

Читайте також: Як швидко очистити килим в домашніх умовах: господині поділились дієвим лайфхаком

Вага

Метод ваги передбачає використання важкого предмета, наприклад, стопки книг або обтяженого предмета, такого як гантель, який кладуть на зім'ятий кут килима і залишають на 24-48 годин. Це допомагає розрівняти складку і з часом розгладити волокна. Після закінчення періоду очікування вагу потрібно забрати, а килим акуратно підняти.

Фен

Потрібно увімкнути фен, встановити на максимальну температуру і подачу пари. Його варто тримати на відстані декількох сантиметрів від зім'ятої ділянки і рухати вперед-назад по згину. Рекомендується розправляти волокна килима пальцями, оскільки гаряче повітря розслабляє складку.

Нагадаємо, ми вже писали,як очистити килим від шерсті та волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!