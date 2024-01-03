Як продовжити час горіння дров в сауні: Дієві лайфхаки

У пошуках економічно ефективних рішень власники дач часто шукають альтернативи, щоб заощадити на дровах для своїх печей, камінів і лазень. Багато хто не знає, що існують певні методи, які можуть змусити дрова горіти до 5 разів довше, забезпечуючи більш тривале тепло. UAportal розповідає про ці методи і допомагає оптимізувати використання дров.

Вибір правильних дров

Перша хитрість полягає у виборі деревини. Обирайте щільні породи, які володіють бажаними властивостями горіння. Чудовими варіантами для печей є дуб, в'яз, волоський горіх, береза та груша. Уникайте використання сосни, оскільки вона швидко згорає, закупорює димохід і виділяє смоли при згорянні.

Вибір розміру

Друга хитрість полягає в ретельному підборі розміру дров, які ви кладете в піч. Щоб досягти оптимального часу горіння, переконайтеся, що довжина дров дозволяє залишити 5-10 сантиметрів між ними та дверцятами або решіткою, а їхня товщина не повинна перевищувати 9 сантиметрів.

Читайте також: Експерти з енергетики назвали ідеальну температуру для опалення будинку, щоб зекономити на рахунках

Достатній потік повітря

Третя хитрість пов'язана з розташуванням дров. Важливо уникати укладання дров впритул один до одного. Замість цього, залишаючи проміжки між полінами, можна забезпечити достатній приплив кисню під час процесу горіння. Посилення повітряного потоку сприяє більш ефективному та тривалому горінню.

Стратегічне розміщення

Четверта порада рекомендує розміщувати дрова та папір зверху, а не знизу. Таке розташування сприяє більш тривалому горінню і більшій тепловіддачі. Коли вогонь розгорається, нижні поліна поступово втягуються в процес горіння, що призводить до більш тривалого і стійкого виділення тепла.

Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!