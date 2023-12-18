Експерти з енергетики назвали ідеальну температуру для опалення будинку, щоб зекономити на рахунках

З наближенням сильних холодів домогосподарства борються з рішенням, наскільки сильно запускати системи опалення. Криза вартості життя та зростаючі рахунки за електроенергію ускладнюють ситуацію.

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Експерти BOXT стверджують, що ідеальна кімнатна температура взимку становить від 18 до 20 градусів. Про це повідомляє Express.co.uk.

Однак варто чергувати денну та нічну температуру замість того, щоб підтримувати постійну температуру протягом дня. Ця стратегія може підвищити рівень комфорту вдома, одночасно зменшивши споживання енергії.

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Залишення опалення увімкненим на весь день не призводить до економії енергії. Натомість фахівець радить налаштувати бойлери на вмикання лише тоді, коли потрібна тепла вода чи опалення, а термостати налаштувати на бажану температуру.

Взимку домогосподарствам необхідно стежити за параметрами опалення. Зі зниженням температури існує ризик замерзання води в бойлерних системах, якщо вони взагалі не використовуються. Мінімальна температура термостата має бути встановлена ​​на 10 градусів.

Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.

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