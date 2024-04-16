Як правильно доглядати за обробною дошкою: 3 корисних лайфхаки

Чистка дерев'яної обробної дошки має важливе значення для підтримання гігієни на кухні. UAportal розповів про практичні та ефективні лайфхаки для очищення.

Лимон та сіль

Щоб очистити дерев'яну обробну дошку, можна створити суміш з крупної солі і лимонного соку. Сіллю посипте поверхню, а потім половинкою лимона втріть її. Після того, як вся дошка буде очищена, суміш залиште на 5-10 хвилин, потім промийте теплою водою.

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Паста з харчової соди

Щоб усунути будь-які неприємні запахи з дерев'яної дошки, можна приготувати пасту з харчової соди та води. Змішайте достатню кількість кожного з них, щоб отримати консистенцію, яку можна намазати, а потім нанесіть пасту на всю поверхню. Її слід залишити принаймні на 15-20 хвилин, щоб вона ввібрала всі небажані запахи.

Олія та оцет

Для довготривалого захисту та гарного вигляду дерев'яну дошку можна покрити сумішшю мінерального мастила та білого оцту. Рівні частини кожного з них змішайте у невеликій мисці, а потім чистою ганчіркою нанесіть суміш на всю поверхню.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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