Як правильно доглядати за розсадою перців: чим та як краще підживити

Правильне підживлення розсади має вирішальне значення для успішного врожаю. Розуміння потреб рослини має важливе значення для забезпечення її здорового росту та розвитку. UAportal поділився порадами, як правильно доглядати за розсадою перцю.

Полив

Важливим аспектом, на якому слід зосередитися протягом весняного сезону 2024 року, є полив. Вода відіграє важливу роль у рості перцю. Хоча ця рослина потребує вологи, надмірний полив може бути шкідливим. Бажано поливати розсаду раз на тиждень теплою водою.

Підживлення

Сечовина і суперфосфат – це основні елементи, які ідеально підходять для підживлення. Допоміжні компоненти, які можна використовувати, включають азот, калій, фосфор, мінеральні комплекси, органічні добрива та фунгіциди. Азот зміцнює паростки і стимулює ріст, тоді як калій і фосфор сприяють загальному росту рослин, зміцненню коренів та імунітету.

Внесення добрив

Для розсади перцю рекомендується вносити добрива поетапно. Слід уникати надмірних і частих підживлень, оскільки для здорового росту достатньо однієї-двох обробок. Добрива можна придбати в спеціалізованих магазинах або використовувати природні альтернативи, такі як перегній, сечовина, компост або гній.

Читайте також: Знищите весь врожай: що категорично заборонено робити з розсадою

Перше підживлення

Для першого підживлення бажано використовувати суперфосфат після появи перших двох паростків. Через два тижні можна вносити сечовину, приблизно 5-7 грамів сечовини і 30 грамів суперфосфату на 10 літрів води. За необхідності можна провести ще одне підживлення за три дні до висадки розсади в сад, для якої потрібно розвести 50 грамів суперфосфату і 20-30 грамів сульфату калію в 10 літрах води.

Щоб забезпечити ефективне поглинання добрив, врахуйте наступні поради:

1. Внесіть кореневі добрива вранці.

2. Слідкуйте за тим, щоб мінеральні добрива не потрапляли на листя та стебла, оскільки це може спричинити опіки.

3. Вносьте поживні речовини під час поливу та розпушуйте ґрунт для максимального поглинання.

4. Перед внесенням добрив переконайтеся, що ґрунт підтримує постійну вологість.

Нагадаємо, ми вже писали, що додати у грунт перед посівом помідорів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!