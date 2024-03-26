Як правильно підживити малину весною: поради від професіоналів

UAportal розповів, що потрібно для отримання щедрого врожаю малини. Важливе значення має правильне внесення добрив, коли рослини готуються до вегетаційного періоду.

Весна – чудова нагода для ефективного підживлення малини. Після первинної обрізки та обробки важливо підтримати рослини, забезпечивши їх необхідними поживними речовинами.

У цей період основна мета садівників – захистити плодові культури від потенційного пошкодження морозом, особливо під час прохолодних ночей. Крім того, пріоритетним стає питання боротьби зі шкідниками, а також забезпечення рослин достатнім харчуванням.

Дотримання послідовного графіка поливу є обов'язковим, особливо якщо за погодних умов не вистачає вологи. Загальна рекомендація для поливу малини – один раз на тиждень, приблизно 10 літрів води на кущ.

Для максимального отримання врожаю малини надзвичайно важливим є комплексне підживлення. Ось кілька методів, доступних для використання:

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Органічне добриво

Коли малина перебуває у стадії цвітіння, подумайте про використання перепрілого кінського та коров'ячого гною. Розкладіть цю органіку під кущами і рясно полийте.

Мінеральні добрива

Ефективним варіантом є підживлення малини розчином аміачної селітри. Розведіть 3 грами аміачної селітри в 15 літрах води і вносіть її в ґрунт після розпушування.

Народні засоби

Перевіреним традиційним методом є використання закваски для підвищення малини. Розчиніть один пакетик сухих дріжджів у відрі води.

Для посилення бродіння додайте 3 столові ложки цукру і залиште на кілька годин. Концентрований розчин розведіть чистою водою у співвідношенні 1:5 перед застосуванням.

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