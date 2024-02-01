Як почистити брудну сковороду без використання хімії: Корисні поради

Коли справа доходить до очищення брудних сковорідок без використання хімічних засобів, ці ефективні поради обов'язково забезпечать блискучий результат. UAportal розповів про натуральні та прості підходи до відновлення блиску посуду.

Оцет і харчова сода

Коли мова йде про те, як очистити брудну сковорідку без хімічних засобів, однією з чудових порад є спочатку посипати сковорідку содою, а потім полити її оцтом. Суміш почне шипіти, розпушуючи прилиплі шматочки жиру. Залиште на кілька хвилин, а потім почистьте губкою або щіткою.

Сіль і лимон

Посипте сковорідку великою кількістю солі, потім розріжте лимон навпіл і потріть ним сіль, вичавлюючи сік. Це поєднання допоможе видалити жир і нагар. Після очищення ретельно промийте та висушіть сковорідку.

Кипляча вода

Проста, але ефективна порада для очищення брудної сковорідки – закип'ятити в ній воду. Наповніть сковорідку водою і доведіть її до кипіння, а потім залиште на кілька хвилин на повільному вогні. Це послабить прилиплі частинки їжі, і їх буде легше відчистити.

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Фольга

Якщо на сковорідці є застарілі залишки їжі, корисною порадою є використання зім'ятої алюмінієвої фольги, щоб відчистити її. Видаливши якомога більше їжі, скрутіть шматок алюмінієвої фольги в кульку і використовуйте його, щоб зішкребти всі залишки. Фольга не подряпає поверхню, але є достатньо абразивною, щоб ефективно її очистити.

Нагадаємо, що сковорода – один з основних елементів в арсеналі будь-якої домогосподарки. Головна проблема в тому, що пателень існує велике різномаїття, а разом з тим і можливості їх використання. Тому UAportal розповідає, як вибрати дійсно якісну пательню.

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