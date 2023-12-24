Як очистити пательню від нагару: Поради від бабусі

Важливим аспектом кулінарного мистецтва є догляд за кухонними посудинами. Разом з UAportal, дізнайтесь, як швидко та ефективно очистити сковорідку від нагару.

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Швидкий оцтовий розчин

Очистити пригорілу сковорідку можна, наповнивши її рівними частинами води та оцту і довівши до кипіння. Після того, як вона прокипить кілька хвилин, зніміть її з вогню і додайте 2 столові ложки харчової соди. Дайте настоятися кілька годин, а потім приступайте до видалення пригорілих залишків за допомогою губки.

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Метод кетчупу

Ще одна ефективна порада – нанесіть кетчуп на пригорілі ділянки сковорідки і залиште його приблизно на 30 хвилин. Кислотність соусу допомагає розщепити пригорілі залишки. Після того, як кетчуп висохне, сковорідку слід почистити неабразивною губкою і промити водою.

Кип'ятіння апельсинових кірок

Очищення пригорілої сковорідки можна також досягти, якщо кип'ятити апельсинові кірки. Натуральні олії, присутні в шкірці, допомагають розщеплювати пригорілу їжу, полегшуючи її відмивання. Цей метод не лише залишає сковорідку бездоганно чистою, але й надає їй чудового цитрусового аромату.

Нагадаємо, що сковорода – один з основних елементів в арсеналі будь-якої домогосподарки. Головна проблема в тому, що пателень існує велике різномаїття, а разом з тим і можливості їх використання. Тому UAportal розповідає, як вибрати дійсно якісну пательню.

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