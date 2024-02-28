Як почистити чавунні радіатори між секціями: цікаві лайфхаки

Чавунні радіатори потребують регулярного чищення та обслуговування для забезпечення оптимальної продуктивності та довговічності. UAportal дізнався кілька практичних лайфхаків для ефективного збереження стану чавунних радіаторів.

Оцет і вода

Змішайте суміш оцту й води в пульверизаторі, а потім розпиліть її на радіатор. Після того, як розчин постоїть кілька хвилин, щоб розпушити бруд і кіптяву, протріть радіатор чистою сухою ганчіркою, щоб видалити розчин і кіптяву. Цей природний метод ефективно очищає чавунні радіатори без використання агресивних хімічних засобів.

Пензлик

Невеликим м'яким пензликом видаліть з батареї пил і сміття, що відшарувалися. Переконавшись, що ви досягли всіх кутів і щілин, де пил накопичуватися, потім радіатор пилососьте за допомогою насадки-щітки, щоб видалити залишки пилу й бруду.

Натуральні олії

Після очищення радіатора, невелику кількість олії нанесіть на м'яку тканину й обережно втирайте в поверхню радіатора. Це надає йому гарний блиск і захищає його від корозії. Крім того, натуральні олії запобігають прилипанню пилу та бруду до поверхні батареї, що полегшує її очищення в майбутньому.

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