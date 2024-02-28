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Як почистити чавунні радіатори між секціями: цікаві лайфхаки

Владислав Москаленко

Практичні поради щодо підтримання чистоти

Чавунні радіатори потребують регулярного чищення та обслуговування для забезпечення оптимальної продуктивності та довговічності. UAportal дізнався кілька практичних лайфхаків для ефективного збереження стану чавунних радіаторів.

Оцет і вода

Змішайте суміш оцту й води в пульверизаторі, а потім розпиліть її на радіатор. Після того, як розчин постоїть кілька хвилин, щоб розпушити бруд і кіптяву, протріть радіатор чистою сухою ганчіркою, щоб видалити розчин і кіптяву. Цей природний метод ефективно очищає чавунні радіатори без використання агресивних хімічних засобів.

Пензлик

Невеликим м'яким пензликом видаліть з батареї пил і сміття, що відшарувалися. Переконавшись, що ви досягли всіх кутів і щілин, де пил накопичуватися, потім радіатор пилососьте за допомогою насадки-щітки, щоб видалити залишки пилу й бруду.

Натуральні олії

Після очищення радіатора, невелику кількість олії нанесіть на м'яку тканину й обережно втирайте в поверхню радіатора. Це надає йому гарний блиск і захищає його від корозії. Крім того, натуральні олії запобігають прилипанню пилу та бруду до поверхні батареї, що полегшує її очищення в майбутньому.

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