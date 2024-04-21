Як побороти безсоння та покращити сон

Боретеся зі безсонням? UAportal розповів про практичні поради, які допоможуть вам покращити режим та загальну якість сну.

Встановлення режиму сну

Встановлення послідовного режиму сну має важливе значення для поліпшення його якості. Щодня лягаючи спати і прокидаючись в один і той же час, ви можете регулювати внутрішній годинник організму, полегшуючи засинання і прокидання з відчуттям бадьорості. Відмова від стимуляторів, таких як кофеїн та електронні пристрої, перед сном і створення розслаблюючого режиму також може сигналізувати організму про те, що настав час заспокоїтися і підготуватися до відпочинку. Важливо дотримуватися цього режиму навіть на вихідних, щоб підтримувати цикл та покращити загальну якість сну.

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Створення комфортного середовища для сну

Створення комфортного середовища для сну може суттєво вплинути на його якість. Сюди входять інвестиції в якісний матрац і подушки, прохолода і темрява в спальні, зменшення шуму і відволікаючих чинників. Крім того, використання методів релаксації, таких як глибоке дихання або медитація перед сном, може допомогти розслабити розум і тіло, сприяючи кращому відпочинку.

Регулярні фізичні вправи

Регулярна фізична активність може сприяти кращому сну, але важливо правильно вибрати час. Слід прагнути приділяти принаймні 30 хвилин помірних вправ на початку дня. Заняття на свіжому повітрі, такі як ходьба або біг, також можуть впливати на загальне почуття, яке допомагає регулювати внутрішній годинник організму і покращувати якість сну.

Обмеження часу використання гаджетів

Синє світло, яке випромінюють електронні пристрої, може порушити природний цикл сну, що ускладнює засинання. Рекомендується обмежити час перебування перед екраном, особливо в години перед відпочинком. Подумайте про запровадження "цифрової комендантської години", коли електронні пристрої відкладаються принаймні за годину сну, щоб допомогти організму підготуватися до нього. Замість використання екранів, варто віддати перевагу розслаблюючим заняттям, таким як читання книги або прослуховування заспокійливої музики, що сприятиме кращому засинанню.

Боротьба зі стресом

Стрес і тривога можуть суттєво впливати на якість сну. Практика релаксаційних технік, таких як йога, медитація або вправи на глибоке дихання, може допомогти зняти стрес і сприяти кращому самопочуттю. Також важливо вирішити всі основні проблеми, які можуть сприяти стресу, і за потреби звернутися за підтримкою до фахівця з психічного здоров'я. Створення щоденника тривог для запису думок перед сном може допомогти очистити розум і зменшити стрес, що призведе до покращення якості сну.

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