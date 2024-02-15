Як відбілити кухонні рушники: 5 порад від досвідчених домогосподарок
Дізнайтеся про ефективні натуральні методи відбілювання кухонних рушників без використання агресивних хімікатів. Від використання лимонного соку і сонячного світла до створення домашніх цитрусових очищувачів, UAportal розповів, що ці методи є екологічними.
Лимонний сік і сонячне світло
Лимонний сік і сонячне світло можна використовувати для природного відбілювання кухонних рушників. Їх слід замочити в суміші лимонного соку і води на кілька годин, а потім розкласти під прямими сонячними променями. Це поєднання природним чином відбілить рушники і видалить будь-які плями або зміни кольору.
Відбілювач на основі кисню
Відбілювач на основі кисню можна розглядати як засіб для відбілювання та освітлення кухонних рушників. Цей тип відбілювача нетоксичний і безпечний для кольорових тканин. Важливо дотримуватися інструкцій на упаковці продукту щодо правильного розведення та часу замочування.
Оцет і харчова сода
Натуральний відбілюючий розчин можна створити за допомогою оцту та харчової соди. Для цього наповніть велике відро або таз гарячою водою, додайте склянку оцту і пів склянки харчової соди. Замочіть рушники в цій суміші на кілька годин, а потім виперіть у звичайний спосіб.
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Бура і гаряча вода
Поєднання бури та гарячої води може ефективно відбілити та продезінфікувати кухонні рушники. Щоб скористатися цим методом, розчиніть пів склянки бури в гарячій воді, залиште рушники на кілька годин, а потім виперіть їх у пральній машині зі звичайним миючим засобом.
Цитрусові
Домашній очищувач можна зробити з апельсинової або грейпфрутової шкірки. Просто покладіть їх у банку з білим оцтом і залиште на кілька тижнів. Потім процідіть рідину і використовуйте її як натуральний відбілювач для кухонних рушників.
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