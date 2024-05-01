Як визначити розмір каблучки: прості та ефективні лайфхаки

Коли справа доходить до визначення ідеального розміру каблучки, використання простих, але ефективних методів може полегшити цей процес. UAportal дізнався про цікаві способи вимірювання розміру каблучки за допомогою предметів повсякденного вжитку.

Папір і лінійка

Смужки паперу потрібно обернути навколо основи пальця і відмітити місця, де він накладається один на одного. Потім за допомогою лінійки можна виміряти довжину в міліметрах. Щоб знайти розмір на основі виміру, можна звернутися до таблиці розмірів каблучок.

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Нитка

Лайфхак використання нитки для визначення розміру каблучки полягає в тому, щоб обернути нитку навколо пальця і відзначити точку перетину. Потім довжину можна виміряти за допомогою лінійки. Щоб знайти відповідний розмір каблучки, можна також скористатися таблицею розмірів каблучок.

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