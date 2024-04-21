Чи варто купувати прикраси з білого золота: переваги й недоліки металу

Біле золото є дуже привабливим для багатьох людей. Вироби з цього металу виглядають неймовірно розкішно. Попри чимало переваг, таке золото має і свої недоліки про які розповідає UAportal.

Плюси білого золота

1. Вигляд

Біле золото має привабливий і розкішний вигляд. Блискуче покриття і міцність роблять його популярним вибором для обручок та інших вишуканих прикрас.

2. Доступність

Доступність є сильною стороною білого золота, оскільки воно є більш бюджетним порівняно з платиною. Це робить його чудовим варіантом для тих, хто бажає мати прикрасу з білого металу, але не хоче платити за нього занадто високу ціну.

3. Надійність

При належному догляді та обслуговуванні, прикраси з білого золота можуть прослужити все життя своєму власнику.

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Мінуси білого золота

1. Потреба в регулярному догляді

Прикраси з білого золота потребують регулярного догляду, оскільки родієве покриття з часом стирається і проявляється жовтуватий природний колір сплаву. Це зумовлює необхідність періодичного повторного родіювання для збереження первинного вигляду.

2. Наявність алергії

Деякі люди можуть мати алергію або чутливість до нікелю, металу, який використовується в сплавах білого золота, що призводить до дискомфорту або шкірних реакцій при носінні прикрас.

3. Міцність

Біле золото менш міцне порівняно з іншими металами, такими як платина або титан. Можуть з'являтись вм'ятини, подряпини або деформації з часом при регулярному носінні.

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