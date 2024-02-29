Як очистити чайник від накипу без використання хімічних засобів: 3 дієві поради

Якщо ви хочете очистити чайник від накипу, використання натуральних інгредієнтів може бути ефективним та екологічно чистим підходом. UAportal розповів, як за допомогою звичайних побутових засобів, таких як оцет, лимони, харчова сода та лимонна кислота, можна досягти ретельного очищення без використання агресивних хімічних речовин.

Оцет і вода

Наповніть чайник рівними частинами води та білого оцту. Залиште розчин на годину, щоб він ефективно розщепив вапняний наліт. Потім закип'ятіть суміш і залиште її настоюватися ще на 15-20 хвилин. Після цього, чайник слід ретельно промити чистою водою, щоб видалити залишки оцту.

Лимон і харчова сода

Покладіть у чайник скибочки лимона разом зі столовою ложкою харчової соди та залийте його водою. Закип'ятіть розчин і залиште його на годину. Натуральні кислоти лимона разом з дезодорувальними властивостями соди допомагають розчинити вапняний наліт та усунути будь-які запахи, залишаючи чайник чистим і свіжим. Потім чайник слід промити чистою водою.

Лимонна кислота

Змішайте столову ложку лимонної кислоти з водою до утворення однорідного розчину, а потім залийте його в чайник. Залиште суміш приблизно на 30 хвилин, щоб розщепити вапняний наліт. Після цього, чайник потрібно прокип'ятити, і дати розчину настоятися ще 10-15 хвилин. Насамкінець чайник слід ретельно промити водою.

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