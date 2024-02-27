Як ефективно очистити пригорілі каструлі з нержавіючої сталі не подряпавши їх: поради експертів

Нержавіюча сталь – це основний матеріал, що зустрічається у кухонному обладнанні, такому як каструлі та сковороди. Такий посуд відмінно підходить для різних видів приготування, від обсмажування до запікання у духовці.

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Однак, як і в будь-якій кулінарній справі, чистка після використання може бути неприємною. Експерти Southern Living повідомили, як найефективніше очищати каструлі з нержавіючої сталі.

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Перш ніж розпочати чищення, слід врахувати кілька важливих моментів. Зокрема, необхідно дати каструлям повністю охолонути перед миттям. Ніколи не занурюйте гарячу сковороду в холодну воду, оскільки це може призвести до її деформації.

Перевірте інструкції виробника для конкретних рекомендацій щодо очищення, і завжди використовуйте захисні рукавички, щоб уникнути опіків від гарячої води та миючих засобів.

Три методи очищення каструль з нержавіючої сталі:

Метод 1: Промивання та замочування

Промийте каструлю теплою водою, щоб видалити залишки їжі.Наповніть каструлю теплою водою з милом і залиште на 5-15 хвилин. Використовуйте м'яку губку або ганчірку для очищення, звертаючи увагу на вперті плями. Ретельно промийте каструлю теплою водою. Негайно витріть насухо м'яким рушником, щоб уникнути плям.

Метод 2: Кип'ятіння з водою та харчовою содою

Наповніть каструлю водою і додайте 2-3 столові ложки соди. Доведіть воду до кипіння і дайте їй покипіти 10-15 хвилин. Вимкніть вогонь і дайте воді охолонути разом з каструлею. Використовуйте м'яку губку або тканину для очищення.Ретельно промийте водою і витріть насухо.

Метод 3: Харчова сода та оцет

Посипте содою поверхню сковорідки. Налийте невелику кількість оцту (або лимонного соку) на харчову соду. Залиште на кілька хвилин, а потім очистьте губкою або ганчіркою. Промийте теплою водою і витріть насухо.

Експерти радять уникати використання абразивних засобів та сталевої вати для регулярного чищення, оскільки це може пошкодити поверхню. Замість цього, використовуйте м'які губки або тканини, і звертайте увагу на рекомендації виробника для догляду за вашим кухонним посудом з нержавіючої сталі.

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