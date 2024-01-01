Як мити каструлі та сковорідки харчовою содою: корисний лайфхак

З часом предмети побуту мають властивість псуватися, втрачати блиск, іноді навіть чорніти, пліснявіти або покриватися брудом. Це стосується сковорідок, каструль, меблів, одягу та іграшок.

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Всі ці предмети згодом псуються і стають практично непотрібними. Але не поспішайте їх викидати. Видання Sante Plus розповіло про спосіб, який дійсно дасть "друге життя" пригорівшим каструлям та сковорідкам.

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Якщо у вас є сковороди, якими користувалися кілька разів, тому, що вони почали темніти, покриватися плямами і покриватися жирною кіркою, не засмучуйтеся.

Щоб уникнути деяких фатальних помилок, можна використовувати харчову соду. Вона є видатним продуктом для дому, ретельно очищаючи поверхні. Її також можна комбінувати з іншими потужними інгредієнтами для знежирення, такими як оцет білий або лимонний сік.

Той факт, що цей білий порошок є дуже ефективним, полягає в його абразивній природі, яка дозволяє глибоко очистити стійкі плями. Хоча сьогодні його використання демократизоване для широкої публіки, його ефективність при більш незвичайних незручностях, таких як сковороди, що пригоріли, або деко, залишається маловідомою.

Для чищення каструль та сковорідок від нагару та жиру поєднайте білий оцет та харчову соду з чвертю склянки води. Вилийте обидва інгредієнти на оброблювану поверхню і залиште обидва засоби для чищення на термін до 4 годин. Потім потріть, і посуд матиме абсолютно новий вигляд.

Крім цього, жирних плям на посуді можна позбутися за допомогою простої кульки з алюмінієвої фольги. Зробіть її середнього розміру і почніть терти нею всю поверхню почорнілої сковороди або каструлі.

Попередньо необхідно обприскати посуд хорошим побутовим засобом для чищення: можна використовувати те, яким ви зазвичай миєте посуд.

Налийте кілька крапель рідини для миття посуду, потім почніть терти поверхню каструлі або каструлі кулькою з фольги, яку ви зробили вдома. Доклавши трохи зусиль та терпіння, ви побачите, що результат просто приголомшливий, а ваші сковорідки та каструлі будуть як нові.

Нагадаємо, що брудний лоток для порошку пральної машинки – це проблема, яка може суттєво вплинути на якість прання та тривалість роботи техніки. UAportal підготував три лайфхаки, що допоможуть вирішити це питання.

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