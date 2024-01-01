Як швидко та якісно вимити лоток для порошку в пральній машині від бруду

Брудний лоток для порошку пральної машинки – це проблема, яка може суттєво вплинути на якість прання та тривалість роботи техніки. UAportal підготував три лайфхаки, що допоможуть вирішити це питання.

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Оцет та вода

Для ефективного очищення лотка пральної машини можна використовувати суміш, зроблену з рівних частин білого оцту і води. Цей розчин слід залити, залишити на 30 хвилин, а потім почистити зубною щіткою, щоб видалити залишки бруду. Ретельно промивши лоток водою, його слід витерти ганчіркою.

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Харчова сода та оцет

Насипте велику кількість соди в лоток, а потім збризніть його білим оцтом. Утворену піну слід залишити на 15-20 хвилин, після чого почистити губкою. Після цього лоток слід добре промити водою.

Лимонний сік та вода

Для природного та ефективного очищення в лоток пральної машини можна налити суміш лимонного соку і води. Залиште розчин на годину, щоб він ефективно розщепив усі залишки забруднень. Після цього лоток слід почистити неабразивною губкою і ретельно промити.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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