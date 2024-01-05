Як навчитися заощаджувати: 3 цікавих лайфхаки

Управління фінансами може бути непростим завданням. UAportal розповів, як за допомогою кількох ефективних лайфхаків і розумного підходу до розподілу грошей ви можете створити свої заощадження.

10% від прибутку

Щоб розпочати свій шлях до заощаджень, дотримуйтесь золотого правила – відкладати 10% від зарплати одразу після її отримання. Цей простий крок дозволить вам без особливих зусиль накопичувати кошти, гарантуючи при цьому, що у вас завжди буде достатньо грошей на покриття інших витрат.

Створіть заначку для дрібничок

Деякі люди мають схильність до спонтанних витрат. Якщо ви належите до таких людей, подумайте про створення окремої скарбнички, спеціально призначеної для дрібничок.

Читайте також: Як заощадити гроші на продуктах: Три дієвих лайфхаки

Коли вам захочеться побалувати себе, ви зможете отримати доступ до коштів з цієї заначки. Однак важливо пам'ятати, що після того, як ви вичерпаєте цей ресурс, не варто використовувати інші заощадження, щоб задовольнити імпульсивні потреби в покупках.

Відстежуйте свої витрати

Ведення обліку всіх ваших покупок протягом 2-3 місяців дає цінну інформацію про ваші звички у витрачанні коштів. Ретельно занотовуючи кожну покупку, ви визначите сфери, в яких ви схильні витрачати гроші без потреби.

Цей аналіз допоможе вам розпізнати предмети або послуги, які не додають значної цінності вашому життю. В результаті ви станете більш свідомими щодо уникнення марнотратства та цілеспрямовано спрямовуватимете свої заощадження на більш значущі речі.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!